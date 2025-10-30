AP: Tramp illik qaçqın qəbulu limitini 7 500-ə endirib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 30 oktyabr, 2025
    • 30 oktyabr, 2025
    • 23:09
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp qaçqın qəbulu limitini 2025-ci ildəki 125 000-dən 2026-cı ildə 7 500-ə endirib.

    "Report"un "Associated Press"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, Ağ Evin Federal Reyestrdə dərc etdiyi prezident memorandumunda öz əksini tapıb.

    Sənədlərə görə, 2026-cı maliyyə ilində ABŞ-yə 7500-ə qədər qaçqının qəbul edilməsi "humanitar mülahizələrə görə və ya milli maraqlara uyğun" hesab edilir.

    Kvotanın əsas hissəsinin Cənubi Afrikadan olanlara, eləcə də ölkələrində qanunsuz və ya ədalətsiz ayrı-seçkiliyin qurbanı kimi tanınan digər şəxslərə ayrılacağı bildirilir.

