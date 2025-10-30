AP: Tramp illik qaçqın qəbulu limitini 7 500-ə endirib
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2025
- 23:09
ABŞ Prezidenti Donald Tramp qaçqın qəbulu limitini 2025-ci ildəki 125 000-dən 2026-cı ildə 7 500-ə endirib.
"Report"un "Associated Press"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, Ağ Evin Federal Reyestrdə dərc etdiyi prezident memorandumunda öz əksini tapıb.
Sənədlərə görə, 2026-cı maliyyə ilində ABŞ-yə 7500-ə qədər qaçqının qəbul edilməsi "humanitar mülahizələrə görə və ya milli maraqlara uyğun" hesab edilir.
Kvotanın əsas hissəsinin Cənubi Afrikadan olanlara, eləcə də ölkələrində qanunsuz və ya ədalətsiz ayrı-seçkiliyin qurbanı kimi tanınan digər şəxslərə ayrılacağı bildirilir.
Son xəbərlər
23:42
Foto
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə alınan musiqi alətlərinin təqdimatı olubMədəniyyət siyasəti
23:37
Vilnüs aeroportu hava şarlarına görə yenidən bağlanıbDigər ölkələr
23:24
Vens: ABŞ-nin vaxtaşırı nüvə sınaqları keçirməsinə ehtiyac varDigər ölkələr
23:09
AP: Tramp illik qaçqın qəbulu limitini 7 500-ə endiribDigər ölkələr
22:59
"Beşiktaş"ın sabiq futbolçusu Rumıniya klubunu çalışdıracaqFutbol
22:49
Foto
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq evlərinin komandaları arasında minifutbol turniri təşkil olunubSosial müdafiə
22:46
BMT Trampın nüvə sınaqları barədə göstərişini şərh edibDigər ölkələr
22:29
Alyaska sahillərində 5,4 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
22:15