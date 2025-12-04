AP: Скандал с мессенджером Signal поставил под угрозу сотрудников Пентагона

Инцидент с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, в котором военный министр Пит Хегсет выложил информацию об авиаударах по позициям йеменских хуситов, поставил под угрозу сотрудников Пентагона.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, которые ознакомились с докладом генерального инспектора Пентагона о случившемся.

Вместе с тем, указывает агентство, составители доклада пришли к выводу, что Хегсет мог рассекретить определенные данные и в этом случае не сделал это недопустимым образом.