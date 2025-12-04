İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    AP: "Signal" mesenceri ilə bağlı qalmaqal Pentaqon əməkdaşlarını təhlükə altına qoyub

    Digər ölkələr
    04 dekabr, 2025
    • 00:46
    AP: Signal mesenceri ilə bağlı qalmaqal Pentaqon əməkdaşlarını təhlükə altına qoyub

    ABŞ müharibə naziri Pit Heqsetin Yəmən husilərinin mövqelərinə hava hücumları barədə məlumat paylaşdığı "Signal" mesencerindəki söhbətə jurnalistin əlavə edilməsi ilə bağlı hadisə Pentaqon işçilərini riskə atıb.

    "Report"un məlumatına görə, Associated Press (AP) bu barədə Pentaqon baş müfəttişinin hadisə ilə bağlı hesabatını nəzərdən keçirən mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Agentliyin qeyd etdiyinə görə, hesabatı hazırlayanlar belə nəticəyə gəliblər ki, Heqset müəyyən məlumatları məxfilikdən çıxara bilərdi, lakin bunu yolverilməz şəkildə etməyib.

    "Signal" Pentaqon Piq Heqset
