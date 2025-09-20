AP: При крушении вертолета в США погибли четверо военных
20 сентября, 2025
- 02:18
Четыре американских военнослужащих погибли в результате падения вертолета в штате Вашингтон на северо-западе США.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Командование специальных операций Армии США.
Согласно информации, вертолет вечером 17 сентября осуществлял "обычный тренировочный полет" и находился недалеко от военной базы Льюис - Маккорд. На его борту находились четыре человека, их имена пока не называются. Причины катастрофы установлены не были.
О крушении ранее сообщил аппарат шерифа округа Тёрстон, где произошел инцидент.
