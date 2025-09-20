Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    AP: При крушении вертолета в США погибли четверо военных

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 02:18
    AP: При крушении вертолета в США погибли четверо военных

    Четыре американских военнослужащих погибли в результате падения вертолета в штате Вашингтон на северо-западе США.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Командование специальных операций Армии США.

    Согласно информации, вертолет вечером 17 сентября осуществлял "обычный тренировочный полет" и находился недалеко от военной базы Льюис - Маккорд. На его борту находились четыре человека, их имена пока не называются. Причины катастрофы установлены не были.

    О крушении ранее сообщил аппарат шерифа округа Тёрстон, где произошел инцидент.

    вертолет крушение ВВС США

