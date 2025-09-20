ABŞ-nin bir neçə hərbçisi helikopter qəzasında həlak olub
Digər ölkələr
- 20 sentyabr, 2025
- 02:47
ABŞ-nin şimal-qərbində Vaşinqton ştatında helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində ölkənin 4 hərbçisi həlak olub.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Associated Press" ABŞ Ordusunun Xüsusi Əməliyyatlar Komandanlığına istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, helikopter sentyabrın 17-də axşam saatlarında təlim uçuşu həyata keçirirmiş və Lyuis-Makkord Hərbi Hava Qüvvələri bazası yaxınlığında uçub. Təyyarədə dörd nəfər olub, onların adları hələ açıqlanmır.
Qəzanın səbəbi müəyyən edilməyib.
Hadisə barədə daha əvvəl Tyorston dairəsi şerifnin aparatı məlumat yayıb.
