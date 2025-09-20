ABŞ-nin bir neçə hərbçisi helikopter qəzasında həlak olub

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    ABŞ-nin şimal-qərbində Vaşinqton ştatında helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində ölkənin 4 hərbçisi həlak olub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Associated Press" ABŞ Ordusunun Xüsusi Əməliyyatlar Komandanlığına istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, helikopter sentyabrın 17-də axşam saatlarında təlim uçuşu həyata keçirirmiş və Lyuis-Makkord Hərbi Hava Qüvvələri bazası yaxınlığında uçub. Təyyarədə dörd nəfər olub, onların adları hələ açıqlanmır.

    Qəzanın səbəbi müəyyən edilməyib.

    Hadisə barədə daha əvvəl Tyorston dairəsi şerifnin aparatı məlumat yayıb.

