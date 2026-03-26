Анвар Ибрагим: Малайзия получила от Ирана разрешение на проход судов через Ормуз
Другие страны
- 26 марта, 2026
- 15:51
Малайзия получила от Ирана разрешение на проход своих судов через Ормузский пролив.
Как передает Report со ссылкой на Аль-Джазиру, об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
По его словам, суда Малайзии получили разрешение на проход через Ормузский пролив после переговоров премьера с лидерами Ирана, Египта, Турции и других стран региона.
