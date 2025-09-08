ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 11:44
    Антониу Кошта: Евросоюз смог наладить координацию с США по Украине

    ЕС в последние месяцы стабилизировал отношения по обороне с США и вопросу Украины.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. 

    По его словам, США заинтересованы в поддержке Украины, а также в создании и гарантировании условий для достижения мира.

    "Однако, для достижения мира в Украине мы должны усилить наше давление на РФ. Сейчас мы координируемся с США для того, чтобы объединить наши санкции и оказать большее давление на Москву", - сказал Кошта.

    Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский сразу согласился предпринять шаги для достижения мира с Россией, однако президент РФ Владимир Путин отказался от реализации этих планов.

    "К сожалению, Путин не принял наши предложения и более того, усилил атаки на Украину, уничтожая еще больше ее инфраструктуры и убивая еще больше украинцев. Мы должны остановить это, а значит должны увеличить наше давление на Москву", - подчеркнул председатель.

    Лента новостей