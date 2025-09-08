İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Aİ ABŞ ilə müdafiə və Ukrayna məsələsi üzrə münasibətləri sabitləşdirib

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 12:07
    Aİ ABŞ ilə müdafiə və Ukrayna məsələsi üzrə münasibətləri sabitləşdirib

    Avropa İttifaqı (Aİ) son aylarda ABŞ ilə müdafiə və Ukrayna məsələsi üzrə münasibətləri sabitləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Aİ Şurasının sədri Antoniu Koşta Finlandiyanın Baş naziri Petteri Orpo ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ Ukraynanı dəstəkləməkdə, həmçinin sülhə nail olmaq üçün şərtlərin yaradılması və təmin edilməsində maraqlıdır.

    "Lakin Ukraynada sülhə nail olmaq üçün Rusiyaya təzyiqi artırmalıyıq. İndi biz sanksiyalarımızı birləşdirmək və Moskvaya daha çox təzyiq göstərmək üçün ABŞ ilə koordinasiyadayıq", - A.Koşta bildirib.

    O vurğulayıb ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya ilə sülhə nail olmaq üçün addımlar atmağa dərhal razılıq verib, lakin Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu planların həyata keçirilməsindən imtina edib.

    "Təəssüf ki, Putin təkliflərimizi qəbul etmədi və Ukraynaya hücumları gücləndirərək, onun infrastrukturunu daha çox məhv etdi və daha çox ukraynalını öldürdü. Biz bunu dayandırmalı, yəni Moskvaya təzyiqi artırmalıyıq", - sədr vurğulayıb.

    Avropa İttifaqı Ukrayna Rusiya sanksiya
    Антониу Кошта: Евросоюз смог наладить координацию с США по Украине

    Son xəbərlər

    12:26

    Gürcüstanda rekord valyuta ehtiyatı formalaşdırılıb

    Maliyyə
    12:25

    Bakıda mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb - RƏSMİ - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:20

    ABŞ biznesmenlərindən ibarət heyət Azərbaycanda bir sıra nazirlərlə görüş keçirəcək

    Xarici siyasət
    12:19

    Mahir Emreli: "Uğurlu nəticə ilə Azərbaycan xalqına İslandiyaya məğlubiyyəti unutdurmaq istəyirik"

    Futbol
    12:19

    Aİ-nin 19-cu sanksiyalar paketi Rusiyanın bir neçə bankını əhatə edə bilər

    Digər ölkələr
    12:16

    Qüdsdə törədilən terror hücumu nəticəsində 20-ə yaxın şəxs yaralanıb

    Digər ölkələr
    12:16

    Rəşad Eyyubov: "Əsas məqsəd Azərbaycan futbolçularının psixologiyasını yüksəltməkdir"

    Futbol
    12:13
    Video

    Goranboyda yük avtomobilinin obyektə çırpılmasının ilkin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:10
    Foto

    Bakıda ictimai nəzarətin təşviqi imkanları müzakirə edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti