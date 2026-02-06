Türkiyə klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb
Futbol
- 06 fevral, 2026
- 13:40
Türkiyənin "Konyaspor" futbol komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Superliqa təmsilçisi məlumat yayıb.
Bölgə klubu İlhan Palutla anlaşıb.
Mütəxəssislə 1,5 illik müqavilə imzalanıb.
