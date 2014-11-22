​Антиправительственные протесты в Албании вывели на улицы десятки тысяч

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, основную массу протестующих составили сторонники оппозиционного лидера, мэра Тираны Лулзима Баши.
Он обвинил действующее социалистическое правительство в том, что оно ведет страну к рецессии.
По мнению протестующих, продвигаемое правительством повышение налогов приведет к еще большему росту цен на энергоснабжение и безработицы. На данный момент количество безработных в балканской стране составляет 17%.
News DepartmentАвтор новости
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