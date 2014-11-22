​Антиправительственные протесты в Албании вывели на улицы десятки тысяч

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В столице Албании Тиране десятки тысяч горожан вышли на протестную акцию против экономической политики правительства.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, основную массу протестующих составили сторонники оппозиционного лидера, мэра Тираны Лулзима Баши.

Он обвинил действующее социалистическое правительство в том, что оно ведет страну к рецессии.

По мнению протестующих, продвигаемое правительством повышение налогов приведет к еще большему росту цен на энергоснабжение и безработицы. На данный момент количество безработных в балканской стране составляет 17%.