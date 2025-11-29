ANSA: Выявленная Airbus проблема с A320 касается и самолета Папы Римского

Самолет Airbus A320 авиакомпании ITA Airways, на котором Папа Римский Лев XIV прилетел в Турцию, также должен подвергнуться модификации в связи с выявленной проблемой.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, об этом сообщили в Службе печати Святого престола.

"Необходимая деталь - монитор - уже доставляется из Рима", - отмечается в сообщении.

Напомним, что понтифик вылетел в Турцию 27 ноября и 30 ноября должен перелететь тем же бортом в Ливан, вторую страну, посещаемую в рамках его первой зарубежной поездки. Возвращение в Рим запланировано на 2 декабря.