Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    ANSA: Выявленная Airbus проблема с A320 касается и самолета Папы Римского

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 18:41
    ANSA: Выявленная Airbus проблема с A320 касается и самолета Папы Римского

    Самолет Airbus A320 авиакомпании ITA Airways, на котором Папа Римский Лев XIV прилетел в Турцию, также должен подвергнуться модификации в связи с выявленной проблемой.

    Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, об этом сообщили в Службе печати Святого престола.

    "Необходимая деталь - монитор - уже доставляется из Рима", - отмечается в сообщении.

    Напомним, что понтифик вылетел в Турцию 27 ноября и 30 ноября должен перелететь тем же бортом в Ливан, вторую страну, посещаемую в рамках его первой зарубежной поездки. Возвращение в Рим запланировано на 2 декабря.

    самолет Airbus A320 Папа Римский Лев XIV Турция
    Elvis

    Последние новости

    19:09

    Пиастри стал победителем спринта на Гран-при Катара "Формулы-1"

    Формула 1
    18:53

    В ФРГ в ходе протестов пострадали до 15 полицейских - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:41

    ANSA: Выявленная Airbus проблема с A320 касается и самолета Папы Римского

    Другие страны
    18:29

    Министр Уралоглу подтвердил повторную атаку на танкер Virat - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:13

    Орбан: На встрече с Путиным были открыты двери для серьезных сделок

    Другие страны
    17:52

    В Эрбиле при столкновениях у нефтезавода "Ланаз" двое погибли, трое пострадали

    Другие страны
    17:32

    В Азербайджане в октябре около 88% безналичных платежей пришлось на долю электронной коммерции

    Финансы
    17:25

    В Пекине обсуждены возможности участия Китая в XIII Глобальном Бакинском Форуме

    Внешняя политика
    17:14

    Казахстан активировал альтернативные маршруты экспорта нефти после атаки на объекты КТК

    В регионе
    Лента новостей