KİV: Roma Papasının təyyarəsində problem aşkarlanıb
Digər ölkələr
- 29 noyabr, 2025
- 19:11
Roma Papası XIV Leonu Türkiyəyə aparan "ITA Airways" şirkətinə məxsus "Airbus A320" təyyarəsi aşkarlanan problem səbəbindən modifikasiya olunacaq.
"Report"un ANSA agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Müqəddəs Taxtın Mətbuat Xidməti xəbər yayıb.
"Zəruri detal – monitor artıq Romadan göndərilir", - məlumatda qeyd olunub.
Xatırladaq ki, Papa noyabrın 27-də Türkiyəyə gedib, noyabrın 30-da eyni təyyarə ilə səfərinin ikinci dayanacağı olan Livana yollanmalıdır. Onun Romaya qayıdışı dekabrın 2-ə planlaşdırılıb.
