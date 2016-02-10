В Италии арестован священник, обвиняемый в хищении 30 млн. евро

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Финансовая гвардия (силовое подразделение минфина Италии, борющееся с финансовыми преступлениями) задержала в итальянском городе Генуя священника, обвиняемого в мошенничестве в крупных масштабах, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

64-летний аргентинский прелат Патрицио Бенвенути присвоил около 30 млн. евро, обманув более чем 300 человек, преимущественно пожилых и проживающих за границей.

Как сообщает агентство ANSA, монсеньор принимал переводы и пожертвования для своего благотворительного фонда. На самом деле, как выяснили итальянские следователи, Бенвенути занимался отмыванием этих денег через подставные компании, зарегистрированные в Италии и за рубежом.

Финансовая гвардия арестовала имущество фонда, в том числе виллу XV века стоимостью 8 млн.евро.