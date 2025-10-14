Анита Хиппер: Любая поддержка Украины приветствуется, включая поставки "Томагавков"

Брюссель продолжает активно делиться информацией и поддерживать взаимодействие с американской стороной в вопросе поддержки Киева и возможности урегулирования с Москвой.

Как сообщает европейское бюро Report, такова была реакция официальных представителей ЕС на вопрос о координации действий в преддверии анонсированного визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский поддерживает регулярные контакты с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявила глава пресс-службы ЕС Паула Пиньо, но добавила, что о подготовке этого визита на данный момент ничего сказать не может.

В целом ЕС продолжает тесное взаимодействие с Киевом по вопросам финансовой, военной и энергетической поддержки, а также по привлечению России к ответственности за военные преступления, добавила представитель службы внешней политики Анита Хиппер.

Отвечая на вопрос о возможной большей вовлеченности США в урегулировании конфликта между Украиной и Россией после недавних дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, представители Еврокомиссии заявили, что "вопрос вовлечения США - это компетенция Вашингтона".

"Пока вопрос о возможных репарационных кредитах все еще находится на стадии обсуждений и не может быть решен без согласия стран-членов ЕС. Идут поиски дополнительных источников средств. Комиссия также призывает государства-члены активнее участвовать в закупках вооружений для Украины", - отметила Хиппер.

"Украина имеет полное право на самооборону, и мы обязаны продолжать поддерживать ее всеми доступными средствами", - сказала Хиппер, отметив, что поставки США "Томагавков" Украине можно только приветствовать.

Следует ответить, что РФ отреагировала на эту новость, заявив, что это может потенциально повысить возможность ядерного противостояния.