    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 16:24
    Анита Хиппер: Любая поддержка Украины приветствуется, включая поставки Томагавков

    Брюссель продолжает активно делиться информацией и поддерживать взаимодействие с американской стороной в вопросе поддержки Киева и возможности урегулирования с Москвой.

    Как сообщает европейское бюро Report, такова была реакция официальных представителей ЕС на вопрос о координации действий в преддверии анонсированного визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

    Зеленский поддерживает регулярные контакты с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявила глава пресс-службы ЕС Паула Пиньо, но добавила, что о подготовке этого визита на данный момент ничего сказать не может.

    В целом ЕС продолжает тесное взаимодействие с Киевом по вопросам финансовой, военной и энергетической поддержки, а также по привлечению России к ответственности за военные преступления, добавила представитель службы внешней политики Анита Хиппер.

    Отвечая на вопрос о возможной большей вовлеченности США в урегулировании конфликта между Украиной и Россией после недавних дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, представители Еврокомиссии заявили, что "вопрос вовлечения США - это компетенция Вашингтона".

    "Пока вопрос о возможных репарационных кредитах все еще находится на стадии обсуждений и не может быть решен без согласия стран-членов ЕС. Идут поиски дополнительных источников средств. Комиссия также призывает государства-члены активнее участвовать в закупках вооружений для Украины", - отметила Хиппер.

    "Украина имеет полное право на самооборону, и мы обязаны продолжать поддерживать ее всеми доступными средствами", - сказала Хиппер, отметив, что поставки США "Томагавков" Украине можно только приветствовать.

    Следует ответить, что РФ отреагировала на эту новость, заявив, что это может потенциально повысить возможность ядерного противостояния.

    Евросоюз Украина Россия Анита Хиппер

