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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Американского морпеха задержали на Окинаве по подозрению в убийстве

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 04:55
    Американского морпеха задержали на Окинаве по подозрению в убийстве

    В японской префектуре Окинава задержан военнослужащий Корпуса морской пехоты США по подозрению в убийстве и ограблении 39-летней женщины.

    Как передает Report со ссылкой на NHK, 20-летний подозреваемый служит на американской авиабазе Футэмма.

    Тело женщины было обнаружено в номере отеля. Изучив записи камер видеонаблюдения, полиция установила, что она вошла в номер вместе с подозреваемым. Спустя некоторое время военнослужащий вышел оттуда один.

    По данным следствия, после гибели женщины также пропали некоторые ее личные вещи. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

    Япония Морская пехота Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-nin dəniz piyadası Yaponiyada qətldə şübhəli bilinərək saxlanılıb
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