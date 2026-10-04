Американского морпеха задержали на Окинаве по подозрению в убийстве
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 04:55
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В японской префектуре Окинава задержан военнослужащий Корпуса морской пехоты США по подозрению в убийстве и ограблении 39-летней женщины.
Как передает Report со ссылкой на NHK, 20-летний подозреваемый служит на американской авиабазе Футэмма.
Тело женщины было обнаружено в номере отеля. Изучив записи камер видеонаблюдения, полиция установила, что она вошла в номер вместе с подозреваемым. Спустя некоторое время военнослужащий вышел оттуда один.
По данным следствия, после гибели женщины также пропали некоторые ее личные вещи. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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