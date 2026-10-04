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    ABŞ-nin dəniz piyadası Yaponiyada qətldə şübhəli bilinərək saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2026
    • 05:36
    ABŞ-nin dəniz piyadası Yaponiyada qətldə şübhəli bilinərək saxlanılıb

    ABŞ-nin Dəniz Piyadaları Korpusunun hərbi qulluqçusu Yaponiyanın Okinava prefekturasında 39 yaşlı qadının qətlində və soyğunçuluqda şübhəli bilinərək saxlanılıb.

    "Report" NHK-ya istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı şübhəli Amerikanın Futemma aviabazasında xidmət edir.

    Qadının meyiti hotel otağında tapılıb. Polis təhlükəsizlik kameralarının qeydlərini araşdırdıqdan sonra onun şübhəli ilə birlikdə otağa girdiyini müəyyən edib. Bir müddət sonra hərbi qulluqçu oradan tək çıxıb.

    İstintaqın məlumatına görə, qadının ölümündən sonra onun bəzi şəxsi əşyaları da yoxa çıxıb.

    Polis hadisənin səbəblərini araşdırır.

    ABŞ hərbçisi Qətl hadisəsi Soyğunçuluq Yaponiya
    Американского морпеха задержали на Окинаве по подозрению в убийстве
    MiniBoss
    MiniBoss

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