ABŞ-nin dəniz piyadası Yaponiyada qətldə şübhəli bilinərək saxlanılıb
Digər ölkələr
- 04 oktyabr, 2026
- 05:36
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ-nin Dəniz Piyadaları Korpusunun hərbi qulluqçusu Yaponiyanın Okinava prefekturasında 39 yaşlı qadının qətlində və soyğunçuluqda şübhəli bilinərək saxlanılıb.
"Report" NHK-ya istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı şübhəli Amerikanın Futemma aviabazasında xidmət edir.
Qadının meyiti hotel otağında tapılıb. Polis təhlükəsizlik kameralarının qeydlərini araşdırdıqdan sonra onun şübhəli ilə birlikdə otağa girdiyini müəyyən edib. Bir müddət sonra hərbi qulluqçu oradan tək çıxıb.
İstintaqın məlumatına görə, qadının ölümündən sonra onun bəzi şəxsi əşyaları da yoxa çıxıb.
Polis hadisənin səbəblərini araşdırır.
Son xəbərlər
08:39
Nyu-York sakini yeddi il bədənindəki cərrahi iynə ilə yaşayıbDigər ölkələr
08:26
Kaliforniyada iri miqyaslı yanğına görə sakinlərin təxliyəsi başlayıbDigər ölkələr
08:07
İndoneziya sahillərində 5,9 maqnitudada zəlzələ baş veribDigər ölkələr
07:41
Delsi Rodriqez Qayananı mübahisəli Essekibo ərazisi ilə bağlı danışıqlara çağırıbDigər ölkələr
07:13
Tramp: Nüvə güclərinin liderləri ilə yaxşı münasibətlər vacibdirDigər ölkələr
06:48
Ağ Ev ABŞ-nin süni intellektin inkişafına yanaşmasını dörd ayda müəyyən edəcəkDigər ölkələr
06:20
İspaniyanın futbol üzrə yığması rekord sayda məğlubiyyətsizlik seriyasını uzadıbFutbol
05:36
ABŞ-nin dəniz piyadası Yaponiyada qətldə şübhəli bilinərək saxlanılıbDigər ölkələr
05:07