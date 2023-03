Американский политолог: Азербайджан намного более цивилизованное и открытое общество

Американский политолог Хамди Рифаи сравнил Францию ​​и Азербайджан и раскритиковал конфликт между полицией и гражданами в европейской стране.

Как сообщает Report, об этом Хамди Рифаи написал в Twitter .

"Представьте себе, если бы Азербайджан обращался со своими гражданами так же, как Франция обращается со своими. Слава Богу, что Азербайджан намного более цивилизованное и открытое общество", - отметил он.