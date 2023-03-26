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Американский политолог: Азербайджан намного более цивилизованное и открытое общество

Американский политолог: Азербайджан намного более цивилизованное и открытое общество Американский политолог Хамди Рифаи сравнил Францию ​​и Азербайджан и раскритиковал конфликт между полицией и гражданами в европейской стране.
Другие страны
26 марта 2023 г. 18:23
Американский политолог: Азербайджан намного более цивилизованное и открытое общество

Американский политолог Хамди Рифаи сравнил Францию ​​и Азербайджан и раскритиковал конфликт между полицией и гражданами в европейской стране.

Как сообщает Report, об этом Хамди Рифаи написал в Twitter.

"Представьте себе, если бы Азербайджан обращался со своими гражданами так же, как Франция обращается со своими. Слава Богу, что Азербайджан намного более цивилизованное и открытое общество", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAmerikalı analitik Parisdəki iğtişaşlar fonunda Azərbaycanla Fransanı müqayisə edib: "Azərbaycan daha mədənidir"

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