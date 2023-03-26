Американский политолог: Азербайджан намного более цивилизованное и открытое общество
Американский политолог: Азербайджан намного более цивилизованное и открытое обществоАмериканский политолог Хамди Рифаи сравнил Францию и Азербайджан и раскритиковал конфликт между полицией и гражданами в европейской стране.
"Представьте себе, если бы Азербайджан обращался со своими гражданами так же, как Франция обращается со своими. Слава Богу, что Азербайджан намного более цивилизованное и открытое общество", - отметил он.
Imagine if Azerbaijan treated its citizens the way France treats its citizens