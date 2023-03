Amerikalı siyasi analitik Həmdi Rifai Fransa ilə Azərbaycanı müqayisə edərək Avropa ölkəsindəki polislə vətəndaş arasındakı qarşıdurmanı tənqid edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Həmdi Rifai tviterdə yazıb.

“Təsəvvür edin, Azərbaycan öz vətəndaşlarına Fransanın öz vətəndaşlarına münasibəti kimi davranıb.

Allaha şükürlər olsun ki, Azərbaycan daha mədəni və cəmiyyəti qəbul edəndir”, - o qeyd edib.