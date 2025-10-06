Американский лидер примет в Белом доме президента Финляндии
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 21:59
Американский лидер Дональд Трамп 9 октября примет в Белом доме президента Финляндии Александера Стубба.
Как передает Report, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Также в четверг днем президент Трамп примет президента Финляндии Александера Стубба в Белом доме для проведения рабочей встречи", - сказала она. По словам Ливитт, в этот же день состоится заседание американского президентского кабинета.
Пресс-секретарь подтвердила, что 7 октября Трамп примет в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни.
Последние новости
22:10
Фото
К Всемирному дню почты "Азерпочта" представила художественно-документальный фильмИКТ
22:09
Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в ГабалеВнешняя политика
21:59
Американский лидер примет в Белом доме президента ФинляндииДругие страны
21:56
Трамп анонсировал 25% пошлины для большегрузовДругие страны
21:46
Путин обсудил с Нетаньяху урегулирование в Газе и СириюВ регионе
21:39
ЮНЕСКО выдвинул представителя Египта на пост гендиректора организацииДругие страны
21:26
Двойной вотум недоверия Еврокомиссии, скорее всего, провалитсяДругие страны
21:24
Figaro: Лекорню не хочет возвращаться на пост премьера ФранцииДругие страны
21:12