Американский лидер примет в Белом доме президента Финляндии

    • 06 октября, 2025
    • 21:59
    Американский лидер Дональд Трамп 9 октября примет в Белом доме президента Финляндии Александера Стубба.

    Как передает Report, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Также в четверг днем президент Трамп примет президента Финляндии Александера Стубба в Белом доме для проведения рабочей встречи", - сказала она. По словам Ливитт, в этот же день состоится заседание американского президентского кабинета.

    Пресс-секретарь подтвердила, что 7 октября Трамп примет в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни.

