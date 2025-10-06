ABŞ Prezidenti Ağ Evdə finlandiyalı həmkarını qəbul edəcək

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    06 oktyabr, 2025
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp oktyabrın 9-da Ağ Evdə finlandiyalı həmkarı Aleksandr Stubbu qəbul edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Levitt brifinqdə bildirib.

    Qeyd edilir ki, Finlandiya Prezidenti ABŞ-yə işgüzar səfər edəcək. Levittin sözlərinə görə, həmin gün Amerika Prezident Kabinetinin iclası da baş tutacaq.

    Mətbuat katibi Trampın oktyabrın 7-də Ağ Evdə Kanadanın Baş naziri Mark Karnini qəbul edəcəyini təsdiqləyib.

    Американский лидер примет в Белом доме президента Финляндии

