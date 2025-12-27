Rusiyanın Ukraynaya hava zərbələri nəticəsində Kiyev sakinləri gecəni metroda keçirib - FOTOREPORTAJ
Xarici siyasət
- 27 dekabr, 2025
- 12:16
Rusiya ordusu dekabrın 27-də gecə saatlarında yenidən Ukrayna paytaxtı Kiyev şəhərinə hava zərbələri endirib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, çoxsaylı dron və raket zərbələri səhər saatlarınadək davam edib.
Bu səbəbdən sakinlər gecəni sığınacaqlar, o cümlədən yeraltı metro stansiyalarında keçiriblər.
Hadisə yerindən fotoreportajı təqdim edirik:
