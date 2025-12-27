Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Жители Киева провели ночь в метро из-за воздушных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внешняя политика
    • 27 декабря, 2025
    • 13:00
    Жители Киева провели ночь в метро из-за воздушных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Вооруженные силы России в ночь на 27 декабря нанесли воздушные удары по столице Украины Киеву.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, удары осуществлялись беспилотниками и ракетами.

    В связи с этим жители были вынуждены провести ночь в укрытиях, в том числе на станциях метрополитена, которые с начала войны служат одним из основных бомбоубежищ для киевлян.

    Представляем фоторепортаж с места событий:

    Лента новостей