Жители Киева провели ночь в метро из-за воздушных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ

Вооруженные силы России в ночь на 27 декабря нанесли воздушные удары по столице Украины Киеву.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, удары осуществлялись беспилотниками и ракетами.

В связи с этим жители были вынуждены провести ночь в укрытиях, в том числе на станциях метрополитена, которые с начала войны служат одним из основных бомбоубежищ для киевлян.

Представляем фоторепортаж с места событий: