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    Американский истребитель разбился у берегов Японии

    Баку. 11 июня. REPORT/ Истребитель F-15 ВВС США потерпел крушение в районе южного японского острова Окинава. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на командование японской базы Наха, передает Report.  

    Отмечается, что пилот катапультировался и спасен силами японской самообороны.

    По предварительным данным, истребитель вылетел с базы ВВС США Кадэна на Окинаве. Он упал упал в море в 80 километрах от города Наха. Предположительно, крушение произошло вскоре после взлета.

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