Американский истребитель разбился у берегов Японии

Баку. 11 июня. REPORT/ Истребитель F-15 ВВС США потерпел крушение в районе южного японского острова Окинава. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на командование японской базы Наха, передает Report.

Отмечается, что пилот катапультировался и спасен силами японской самообороны.

По предварительным данным, истребитель вылетел с базы ВВС США Кадэна на Окинаве. Он упал упал в море в 80 километрах от города Наха. Предположительно, крушение произошло вскоре после взлета.