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    Американский истребитель F-16 разбился возле авиабазы в ФРГ

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 18:23
    Американский истребитель F-16 разбился возле авиабазы в ФРГ

    Истребитель ВВС США F-16, предположительно, разбился в районе авиабазы Шпангдалем в земле Рейнланд-Пфальц (ФРГ).

    Как передает Report, об инциденте сообщила газета Trierischer Volksfreund со ссылкой на несколько конфиденциальных источников.

    По предварительным данным, крушение произошло во время попытки пилота посадить самолет. Ему удалось катапультироваться, после чего истребитель упал на поле для гольфа между Бинсфельдом и Шпангдалемом.

    Уточняется, что на авиабазе Шпангдалем дислоцируется эскадрилья истребителей F-16.

    Напомним, что в октябре 2019 года другой истребитель разбился в этом же районе.

    Истребитель F-16 (Fighting Falcon) Федеративная Республика Германия (ФРГ) Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ qırıcısı Almaniyada aviabaza yaxınlığında qəzaya uğrayıb

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