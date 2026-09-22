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    ABŞ qırıcısı Almaniyada aviabaza yaxınlığında qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 19:19
    ABŞ qırıcısı Almaniyada aviabaza yaxınlığında qəzaya uğrayıb

    ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin "F-16" qırıcısı Almaniyanın Reynland-Pfalts torpağındakı Şpanqdalem aviabazası ərazisində qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, insident barədə "Trierischer Volksfreund" qəzeti bir neçə məxfi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    İlkin məlumatlara görə, qəza pilotun təyyarəni endirmək cəhdi zamanı baş verib. O, katapult edə bilib, bundan sonra qırıcı Binsfeld və Şpanqdalem arasındakı qolf meydançasına düşüb.

    Şpanqdalem aviabazasında "F-16" qırıcılarından ibarət eskadrilya yerləşir.

    Xatırladaq ki, 2019-cu ilin oktyabrında eyni ərazidə başqa bir qırıcı qəzaya uğrayıb.

    Təyyarə qəzası F-16 qırıcı təyyarə (Fighting Falcon) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Американский истребитель F-16 разбился возле авиабазы в ФРГ

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