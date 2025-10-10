Американские военные прибыли в Израиль

Военные США начали прибывать в Израиль для мониторинга выполнения условий урегулирования.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Часть военных прибыла из стран Ближнего Востока, другие - из командований США в других регионах. Американский контингент в составе 200 человек прибудет в Израиль в полном составе к 12 октября. Ожидается, что на создание мониторингового центра США в секторе уйдет несколько дней или недель.

Его задачей названо "избежание хаоса и обеспечение слаженной работы гуманитарных структур".