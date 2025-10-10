Американские военные прибыли в Израиль
Другие страны
- 10 октября, 2025
- 23:39
Военные США начали прибывать в Израиль для мониторинга выполнения условий урегулирования.
Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
Часть военных прибыла из стран Ближнего Востока, другие - из командований США в других регионах. Американский контингент в составе 200 человек прибудет в Израиль в полном составе к 12 октября. Ожидается, что на создание мониторингового центра США в секторе уйдет несколько дней или недель.
Его задачей названо "избежание хаоса и обеспечение слаженной работы гуманитарных структур".
