ABŞ hərbçiləri İsrailə gedib
- 10 oktyabr, 2025
- 23:54
ABŞ qoşunlarının sülh sazişinin icrasına nəzarət etmək üçün İsrailə gəlişi başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN Pentaqondakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Hərbçilərin bir hissəsi Yaxın Şərq ölkələrindən, digərləri isə - ABŞ-nin digər regionlarındakı komandanlıqlarından gəlib. Amerikanın 200 nəfərlik tam kontingenti oktyabrın 12-də İsrailə gələcək. Qəzzada ABŞ-nin Monitorinq Mərkəzinin yaradılmasının bir neçə gün və ya həftə çəkəcəyi gözlənilir.
Missiyanın bəyan edilmiş məqsədi xaosun qarşısını almaq və humanitar agentliklərin rahat fəaliyyətini təmin etməkdir.
