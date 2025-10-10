İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    ABŞ hərbçiləri İsrailə gedib

    10 oktyabr, 2025
    • 23:54
    ABŞ hərbçiləri İsrailə gedib

    ABŞ qoşunlarının sülh sazişinin icrasına nəzarət etmək üçün İsrailə gəlişi başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN Pentaqondakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Hərbçilərin bir hissəsi Yaxın Şərq ölkələrindən, digərləri isə - ABŞ-nin digər regionlarındakı komandanlıqlarından gəlib. Amerikanın 200 nəfərlik tam kontingenti oktyabrın 12-də İsrailə gələcək. Qəzzada ABŞ-nin Monitorinq Mərkəzinin yaradılmasının bir neçə gün və ya həftə çəkəcəyi gözlənilir.

    Missiyanın bəyan edilmiş məqsədi xaosun qarşısını almaq və humanitar agentliklərin rahat fəaliyyətini təmin etməkdir.

