Американские полицейские застрелили 52-летнего мужчину

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В американском городе Дрексел-Хилл (штат Пенсильвания) полицейские во вторник застрелили мужчину, который на своем автомобиле пытался их переехать. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

Мужчина, имя которого пока не разглашается, разыскивался правоохранительными органами по подозрению в терроризме после того, как разместил в интернете видеозапись с угрозами убить офицеров полиции и сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР). Стражи порядка попытались арестовать подозреваемого в его доме, но ему удалось скрыться на своем автомобиле.

После погони полицейские окружили машину мужчины, однако тот отказался выйти из транспортного средства.

"Он попытался переехать нескольких стражей порядка и врезался в автомобиль шефа полиции города Клифтон. Офицеры, опасаясь за свою жизнь, несколько раз в него выстрелили", - сообщил официальный представитель местной полиции Майкл Читвуд. По предварительным данным, убитому белому мужчине было 52 года.