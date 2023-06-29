Американская юрфирма подала в суд на создателей ChatGPT из-за нарушения авторских прав

Зарегистрированная в Калифорнии юридическая фирма Clarkson подала иск против американской технологической компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, обвиняя ее в нарушении авторских прав и неприкосновенности частной жизни большого количества людей.
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Райан Кларксон, возглавляющий фирму-истца, добивается выработки на основе этого дела установки определенных ограничений в отношении того, что можно применять для обучения ИИ и выработки системы компенсаций людям за использование их данных с этой целью, отмечает издание.