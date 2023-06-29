О нас

Американская юрфирма подала в суд на создателей ChatGPT из-за нарушения авторских прав

Американская юрфирма подала в суд на создателей ChatGPT из-за нарушения авторских прав Зарегистрированная в Калифорнии юридическая фирма Clarkson подала иск против американской технологической компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, обвиняя ее в нарушении авторских прав и неприкосновенности частной жизни большого количества людей.
Другие страны
29 июня 2023 г. 05:17
Американская юрфирма подала в суд на создателей ChatGPT из-за нарушения авторских прав

Зарегистрированная в Калифорнии юридическая фирма Clarkson подала иск против американской технологической компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, обвиняя ее в нарушении авторских прав и неприкосновенности частной жизни большого количества людей.

Как передает Report со ссылкой на газету The Washington Post, OpenAI использует статьи "Википедии", сообщения в блогах, комментарии в соцсетях и другие плоды деятельности людей в сети для совершенствования разрабатываемых ей технологии искусственного интеллекта (ИИ), включая языковую модель ChatGPT, тем самым незаконно присваивая их.

Райан Кларксон, возглавляющий фирму-истца, добивается выработки на основе этого дела установки определенных ограничений в отношении того, что можно применять для обучения ИИ и выработки системы компенсаций людям за использование их данных с этой целью, отмечает издание.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2023 г. 20:04
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
27 июня 2023 г. 12:07
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын
ВидеоАрмянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"
26 июня 2023 г. 14:06
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
26 июня 2023 г. 00:00
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание генерал-майор
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"
25 июня 2023 г. 14:32
Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы
Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы
25 июня 2023 г. 13:59
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю
25 июня 2023 г. 13:54
В Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя
В Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя
25 июня 2023 г. 09:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi