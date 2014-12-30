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    ​Американская компания будет тушить пожар на нефтятых объектах в Ливии

    Стоимость контракта оценивается в 6 миллионов долларов

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Признанное правительство Ливии заключило контракт с американской пожарной компанией на помощь в тушении пожара в нефтяном резервуаре в ливийском порту Эс-Сидр.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, стоимость контракта оценивается в 6 миллионов долларов. По словам официального представителя правительства страны Мохамеда Базаза, работы по ликвидации пожара должны начаться в ближайшие пять дней. Название американской пожарной компании не сообщается.

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