​Американская компания будет тушить пожар на нефтятых объектах в Ливии

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Признанное правительство Ливии заключило контракт с американской пожарной компанией на помощь в тушении пожара в нефтяном резервуаре в ливийском порту Эс-Сидр.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, стоимость контракта оценивается в 6 миллионов долларов. По словам официального представителя правительства страны Мохамеда Базаза, работы по ликвидации пожара должны начаться в ближайшие пять дней. Название американской пожарной компании не сообщается.