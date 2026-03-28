Алюминиевый конгломерат ОАЭ сообщил о значительном ущербе на объекте в Абу-Даби

В результате ракетно-дроновой атаки в субботу на объект в Аль-Тавиле пострадали несколько сотрудников.

Как передает Report, об этом Associated Press сообщил Государственный алюминиевый гигант ОАЭ Emirates Global Aluminum.

"Мы глубоко опечалены и в настоящее время оцениваем ущерб, нанесённый нашим объектам", - заявил генеральный директор компании Абдулнасер бин Калбан.

В Emirates Global Aluminum отметили, что в 2025 году на этом предприятии было произведено 1,6 млн метрических тонн алюминия, что составляет около 4% мирового производства.