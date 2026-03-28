Алюминиевый конгломерат ОАЭ сообщил о значительном ущербе на объекте в Абу-Даби
Другие страны
- 28 марта, 2026
- 23:21
В результате ракетно-дроновой атаки в субботу на объект в Аль-Тавиле пострадали несколько сотрудников.
Как передает Report, об этом Associated Press сообщил Государственный алюминиевый гигант ОАЭ Emirates Global Aluminum.
"Мы глубоко опечалены и в настоящее время оцениваем ущерб, нанесённый нашим объектам", - заявил генеральный директор компании Абдулнасер бин Калбан.
В Emirates Global Aluminum отметили, что в 2025 году на этом предприятии было произведено 1,6 млн метрических тонн алюминия, что составляет около 4% мирового производства.
23:42
Иран осудил атаку БПЛА на дом БарзаниВ регионе
23:27
Багаи: Истинная цель нападения США и Израиля на Иран становится яснойВ регионе
23:21
Алюминиевый конгломерат ОАЭ сообщил о значительном ущербе на объекте в Абу-ДабиДругие страны
23:08
В Иране подверглось обстрелу водохранилищеВ регионе
23:03
Саудовская Аравия задействовала на полную мощность нефтепровод в обход Ормузского проливаДругие страны
22:48
"Хезболлах" выпустила 250 снарядов по израильским солдатамДругие страны
22:39
В Италии поддержали антивоенную акцию No KingsДругие страны
22:13
Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь на азербайджанском языкеВ регионе
22:02