    В Иране призвали молодежь выйти на акции протеста у электростанций страны

    В Иране призвали молодежь выйти на акции протеста у электростанций страны

    Заместитель министра молодежи и спорта Ирана Али Реза Рахими призвал граждан принять участие в массовых акциях протеста 7 апреля у электростанций по всей стране.

    Как передает Report, об этом он заявил в видеообращении, транслировавшемся по государственному телевидению.

    По словам Рахими, к акциям могут присоединиться "молодежь, спортсмены, артисты, студенты и преподаватели вузов". Он отметил, что цель протестов - донести до международного сообщества недопустимость ударов по гражданской инфраструктуре, которые, по его словам, являются военным преступлением.

    Замминистра также подчеркнул "важность общественной солидарности иранцев вне зависимости от их политических взглядов" в текущей ситуации.

