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В Турции спасли 98 из 184 застрявших на канатной дороге в Анталье

В Турции спасли 98 из 184 застрявших на канатной дороге в Анталье В Турции продолжают операцию по спасению граждан, застрявших на канатной дороге в провинции Анталье.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 09:15
В Турции спасли 98 из 184 застрявших на канатной дороге в Анталье

В Турции продолжают операцию по спасению людей, застрявших на канатной дороге в провинции Анталья.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, на данный момент уже удалось спасти 98 из 184 застрявших на канатной дороге в результате обрушения одной из опор конструкции.

В спасательной операции задействованы 7 вертолетов и 542 спасателя.

Напомним, 12 апреля в результате обрушения одной из опор канатной дороги в районе Коньяалты одна из кабин упала на скалистый склон. Погиб один человек, 10 пострадали.

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Версия на азербайджанском языке Antalyada kanat yolundan təxliyə edilənlərin sayı 98-ə çatıb

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