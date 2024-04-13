В Турции спасли 98 из 184 застрявших на канатной дороге в Анталье

В Турции продолжают операцию по спасению граждан, застрявших на канатной дороге в провинции Анталье.

В Турции продолжают операцию по спасению людей, застрявших на канатной дороге в провинции Анталья.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, на данный момент уже удалось спасти 98 из 184 застрявших на канатной дороге в результате обрушения одной из опор конструкции.

В спасательной операции задействованы 7 вертолетов и 542 спасателя.

Напомним, 12 апреля в результате обрушения одной из опор канатной дороги в районе Коньяалты одна из кабин упала на скалистый склон. Погиб один человек, 10 пострадали.