Али Акбар Велаяти: Иран не оставит без ответа удар ВВС Израиля по сирийской авиабазе

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Иран не оставит без ответа удар ВВС Израиля по сирийской авиабазе в провинции Хомс.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил помощник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

По его словам, атака "не останется без ответа". Он также отметил, что удар по авиабазе является "преступлением Израиля".

А.А.Велаяти находится с визитом в Сирии, где проходит первый в истории саммит исламского единства. У помощника верховного лидера Ирана запланированы переговоры с рядом высокопоставленных сирийских чиновников, в ходе которых будет обсуждаться ситуация в регионе и двусторонние отношения.

Накануне официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Тегеран решительно осуждает авиаудар Израиля по авиабазе в Сирии, в ходе которого погибли 14 человек.

Как сообщило агентство TASNIM, среди жертв - семь граждан Ирана.