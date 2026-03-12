Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Альфред Гузенбауэр: Евросоюз сталкивается с внутренними и внешними давлениями

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 14:15
    Альфред Гузенбауэр: Евросоюз сталкивается с внутренними и внешними давлениями

    Европейский союз сталкивается с внутренними и внешними давлениями.

    Как сообщает Report, об этом на панельной сессии в рамках XIII Глобального Бакинского форума заявил бывший федеральный канцлер Австрии (2007-2008 гг.) Альфред Гузенбауэр.

    По его словам, сегодня Запад уже не выглядит авангардом либеральной демократии:

    "На мой взгляд, основной опорой либеральной демократии на сегодняшний день является Европейский союз, который сталкивается с давлением как изнутри, так и извне".

    Отметим, что Глобальный Бакинский форум проводится в Азербайджане с 2013 года. В рамках ежегодного мероприятия представители разных стран обсуждают мировые процессы, вопросы глобальной безопасности, баланс сил, международное право и другие актуальные темы.

    Alfred Qusenbauer: Avropa İttifaqı həm daxildən, həm xaricdən təzyiqlərlə üz-üzədir
    Alfred Gusenbauer: EU faces both internal, external pressure
    Лента новостей