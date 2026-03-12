Альфред Гузенбауэр: Евросоюз сталкивается с внутренними и внешними давлениями
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 14:15
Европейский союз сталкивается с внутренними и внешними давлениями.
Как сообщает Report, об этом на панельной сессии в рамках XIII Глобального Бакинского форума заявил бывший федеральный канцлер Австрии (2007-2008 гг.) Альфред Гузенбауэр.
По его словам, сегодня Запад уже не выглядит авангардом либеральной демократии:
"На мой взгляд, основной опорой либеральной демократии на сегодняшний день является Европейский союз, который сталкивается с давлением как изнутри, так и извне".
Отметим, что Глобальный Бакинский форум проводится в Азербайджане с 2013 года. В рамках ежегодного мероприятия представители разных стран обсуждают мировые процессы, вопросы глобальной безопасности, баланс сил, международное право и другие актуальные темы.
Последние новости
14:29
Сильвана Кох-Мерин: Стратегическое значение Азербайджана на международной арене растетВнешняя политика
14:25
Шарль Мишель: Мирные инициативы Баку и Еревана положительно сказываются на регионеДругие
14:20
Пашинян обвинил Армянскую церковь в попытке разжечь войну с АзербайджаномВ регионе
14:18
ЕАБР озвучил данные об инвестиционных потоках между Азербайджаном и ТурциейЭнергетика
14:16
В освобожденных районах Азербайджана пройдут новрузовские ярмаркиАПК
14:15
Альфред Гузенбауэр: Евросоюз сталкивается с внутренними и внешними давлениямиДругие страны
14:09
Артис Пабрикс: Бакинский форум помогает искать решения глобальных проблемВнешняя политика
14:05
Зеленский рассказал о задержке подписания дронового соглашения с СШАДругие страны
14:02