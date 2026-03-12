Альфред Гузенбауэр: Евросоюз сталкивается с внутренними и внешними давлениями

Европейский союз сталкивается с внутренними и внешними давлениями.

Как сообщает Report, об этом на панельной сессии в рамках XIII Глобального Бакинского форума заявил бывший федеральный канцлер Австрии (2007-2008 гг.) Альфред Гузенбауэр.

По его словам, сегодня Запад уже не выглядит авангардом либеральной демократии:

"На мой взгляд, основной опорой либеральной демократии на сегодняшний день является Европейский союз, который сталкивается с давлением как изнутри, так и извне".

Отметим, что Глобальный Бакинский форум проводится в Азербайджане с 2013 года. В рамках ежегодного мероприятия представители разных стран обсуждают мировые процессы, вопросы глобальной безопасности, баланс сил, международное право и другие актуальные темы.