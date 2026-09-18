Александр Вучич находится с визитом в Украине
Другие страны
- 18 сентября, 2026
- 13:18
Президент Сербии Александар Вучич находится с визитом в Украине.
Об этом балканскому бюро Report сообщили в Администрации президента Сербии.
Он участвует в саммите "Карпатская интеграционная инициатива" по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
А. Вучич в публикации на своей странице в социальной сети отметил, что инициатива направлена на координацию стран Карпатского региона в экономической, транспортной и инфраструктурной сферах:
"Все это я делаю ради наших граждан, ради дальнейшего обеспечения стабильности и мира в Сербии".
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