Александр Вучич находится с визитом в Украине

Президент Сербии Александар Вучич находится с визитом в Украине.

Об этом балканскому бюро Report сообщили в Администрации президента Сербии.

Он участвует в саммите "Карпатская интеграционная инициатива" по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

А. Вучич в публикации на своей странице в социальной сети отметил, что инициатива направлена на координацию стран Карпатского региона в экономической, транспортной и инфраструктурной сферах:

"Все это я делаю ради наших граждан, ради дальнейшего обеспечения стабильности и мира в Сербии".