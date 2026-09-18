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    Aleksandar Vuçiç Ukraynada səfərdədir

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2026
    • 13:10
    Aleksandar Vuçiç Ukraynada səfərdədir

    Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Ukraynada səfərdədir.

    Bu barədə "Report"un Balkan bürosuna Serbiya Prezident Administrasiyasından məlumat verilib.

    O, ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenskinin dəvəti ilə "Karpat İnteqrasiya Təşəbbüsü" sammitində iştirak edir.

    A.Vuçiç sosial şəbəkə hesabında paylaşımında bildirib ki, sözügedən təşəbbüs geniş Karpat regionu ölkələrinin iqtisadi, nəqliyyat və infrastruktur baxımından əlaqələndirilməsini hədəfləyən mühüm layihədir:

    "Bütün bunları vətəndaşlarımız, Serbiyada sabitliyi və sülhü daha da təmin etmək naminə edirəm".

    Aleksandar Vuçiç Volodimir Zelenski Serbiya Ukrayna
    Александр Вучич находится с визитом в Украине
    Serbian President Aleksandar Vučić visits Ukraine

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