Александр Сырский: Украине нужно больше оружия для борьбы с беспилотниками
Другие страны
- 26 сентября, 2025
- 14:48
Украине нужно больше оружия для борьбы с современными беспилотниками, применение которых российская армия в последнее время значительно увеличила.
Об этом сказал на пресс-конференции, Главнокомандующий ВС Украины, генерал армии Александр Сырский, отвечая на вопрос восточноевропейского бюро Report.
Озвучивая наименования вооружения, необходимого украинской армии для оперативного изменения ситуации на фронте, Сырский заявил, что ощущается также большая потребность в соответствующих ракетных системах для уничтожения стратегических военных позиций противника.
"Думаю, полное обеспечение данным вооружением привело бы к существенному продвижению нашей армии", - сказал Сырский.
