Sırski: Cəbhədə vəziyyəti dəyişmək üçün Ukraynaya müasir dronlara qarşı silahlar lazımdır
Digər ölkələr
- 26 sentyabr, 2025
- 14:30
Ukraynaya Rusiya ordusunun son vaxtlar kütləvi halda intensivləşdirdiyi müasir dronlara qarşı silahlar daha çox lazımdır.
Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə Baş komandanı, ordu generalı, Oleksandr Sirski keçirdiyi mətbuat konfransında "Report"un Şərqi Avropa bürosunun sualını cavablandırarkən bildirib.
O, ümumilikdə Ukrayna ordusuna, cəbhədə vəziyyəti operativ dəyişmək üçün ehtiyac olan silahların adları açıqlayarkən deyib ki, bundan başqa, düşmənin strateji hərbi mövqelərini məhv etmək üçün müvafiq raket sistemlərinə daha çox ehtiyac var:
"Düşünürəm bunların tam təminatı bizdə kifayət qədər irəliləyişə səbəb olar" - deyə, o, əlavə edib.
Son xəbərlər
14:39
İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
14:36
Fransalı idmançılar Bakıdakı turnirdə qızıl medal qazanıblarFərdi
14:35
DİM sədri: Bu il 195 şəhid və qazi övladı ali məktəbə daxil olubElm və təhsil
14:33
Ermənistanda daha bir məmur qətl hadisəsi ilə əlaqədar işdən qovulubRegion
14:33
Video
DİN-in şəxsi heyəti Anım günü ilə bağlı Zəfər parkını ziyarət edibDaxili siyasət
14:32
"Sabah"ın futbolçusu əməliyyat olunub, 6 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaqFutbol
14:30
Sırski: Cəbhədə vəziyyəti dəyişmək üçün Ukraynaya müasir dronlara qarşı silahlar lazımdırDigər ölkələr
14:29
"Ştutqart"ın üzvü UEFA Avropa Liqasında məhsuldar ötürmə verən ilk alman qapıçı olubFutbol
14:26