    Sırski: Cəbhədə vəziyyəti dəyişmək üçün Ukraynaya müasir dronlara qarşı silahlar lazımdır

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 14:30
    Ukraynaya Rusiya ordusunun son vaxtlar kütləvi halda intensivləşdirdiyi müasir dronlara qarşı silahlar daha çox lazımdır.

    Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə Baş komandanı, ordu generalı, Oleksandr Sirski keçirdiyi mətbuat konfransında "Report"un Şərqi Avropa bürosunun sualını cavablandırarkən bildirib.

    O, ümumilikdə Ukrayna ordusuna, cəbhədə vəziyyəti operativ dəyişmək üçün ehtiyac olan silahların adları açıqlayarkən deyib ki, bundan başqa, düşmənin strateji hərbi mövqelərini məhv etmək üçün müvafiq raket sistemlərinə daha çox ehtiyac var:

    "Düşünürəm bunların tam təminatı bizdə kifayət qədər irəliləyişə səbəb olar" - deyə, o, əlavə edib.

