Албания призвала граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток

Албания призвала граждан воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока до дальнейшего уведомления.

Как сообщает балканское бюро Report, с соответствующим призывом выступило Министерство Европы и иностранных дел Албании.

В сообщении отмечается, что ситуация в этом регионе по-прежнему остается неопределенной и нестабильной:

"Министерство внимательно следит за происходящим и продолжит регулярно информировать общественность".