Албания призвала граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток
- 06 марта, 2026
- 14:32
Албания призвала граждан воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока до дальнейшего уведомления.
Как сообщает балканское бюро Report, с соответствующим призывом выступило Министерство Европы и иностранных дел Албании.
В сообщении отмечается, что ситуация в этом регионе по-прежнему остается неопределенной и нестабильной:
"Министерство внимательно следит за происходящим и продолжит регулярно информировать общественность".
