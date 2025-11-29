Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Албанезе стал первым премьером Австралии, вступившим в брак, находясь в должности

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 13:33
    Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе женился на своей партнерше Джоди Хейдон в официальной резиденции Лодж в Канберре, став первым австралийским лидером, заключившим брак, находясь у власти.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

    Согласно информации, церемония прошла в присутствии небольшой группы близких родственников и друзей, включая сына Альбанезе Натана, а также родителей невесты - Билла и Полин Хейдон.

    "Мы невероятно рады поделиться нашей любовью и желанием провести будущую жизнь вместе в присутствии нашей семьи и самых близких друзей", - заявили они.

    Невесту к алтарю вели родители под песню Бена Фолдса "The Luckiest".

    Церемония прошла в узком семейном кругу, подчеркнув личный характер события и радость близких за пару.

    Лента новостей