Албанезе стал первым премьером Австралии, вступившим в брак, находясь в должности
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 13:33
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе женился на своей партнерше Джоди Хейдон в официальной резиденции Лодж в Канберре, став первым австралийским лидером, заключившим брак, находясь у власти.
Об этом сообщает Report со ссылкой на The Guardian.
Согласно информации, церемония прошла в присутствии небольшой группы близких родственников и друзей, включая сына Альбанезе Натана, а также родителей невесты - Билла и Полин Хейдон.
"Мы невероятно рады поделиться нашей любовью и желанием провести будущую жизнь вместе в присутствии нашей семьи и самых близких друзей", - заявили они.
Невесту к алтарю вели родители под песню Бена Фолдса "The Luckiest".
Церемония прошла в узком семейном кругу, подчеркнув личный характер события и радость близких за пару.
