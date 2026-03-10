Альбанезе: Австралия передаст ОАЭ партию ракет и разведывательный самолет

Королевские ВВС Австралии направят разведывательный самолет E7A Wedgetail и партию ракет класса "воздух-воздух" в ОАЭ для "защиты и обеспечения безопасности воздушного пространства над Персидским заливом".

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе.

"Иранский конфликт на Ближнем Востоке начался чуть более недели назад, и ответные атаки Ирана продолжают набирать обороты, достигая уже невиданных ранее масштабов. Двенадцать стран региона, от Кипра до Персидского залива, продолжают подвергаться атакам", - сказал он.

По его словам, разведывательный самолет будет отправлен на период четырех недель, современные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, а также вспомогательный персонал по просьбе президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, с которым у него состоялся телефонный разговор.

Альбанезе отметил, что на Ближнем Востоке проживает 115 тыс. австралийцев, в том числе 24 тыс. в ОАЭ, и это стало одним из главных факторов, обуславливающих оказание военной помощи.