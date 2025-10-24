Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Alaska Airlines приостанавливала рейсы из-за сбоя в ИТ-системе

    Alaska Airlines приостанавливала рейсы из-за сбоя в ИТ-системе

    Авиакомпания Alaska Airlines сообщила о серьезном сбое в работе информационных технологий, который привел к временной остановке всех рейсов Alaska и Horizon Air.

    Как передает Report со ссылкой на заявление компании, сбой произошел 23 октября около 15:30 по тихоокеанскому времени в основном центре обработки данных. Полеты были возобновлены в 23:30 того же дня.

    За время инцидента авиакомпаниям Alaska и Horizon пришлось отменить более 360 рейсов. Возможны дополнительные изменения в расписании из-за необходимости перераспределения самолетов и экипажей.

    В компании подчеркнули, что произошедшее не связано с кибератакой. Пассажирам рекомендовано перед вылетом проверять статус своих рейсов.

    Alaska Airlines принесла извинения за доставленные неудобства и заявила о действии гибкой политики в отношении поездок, чтобы помочь пассажирам, чьи планы были нарушены.

