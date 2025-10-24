"Alaska Airlines" "İT" sistemindəki nasazlıq səbəbindən uçuşları dayandırıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İnformasiya texnologiyalarında böyük kəsinti "Alaska və Horizon Air" hava yolları şirkətinin bütün uçuşlarının müvəqqəti dayandırılması ilə nəticələnib.

    "Report"un "Alaska Airlines" şirkətinin açıqlamasına istinadən verdiyi xəbərə görə, məlumat mərkəzində fasilə oktyabrın 23-də Sakit okean vaxtı ilə təxminən 15:30-da baş verib.

    Uçuşlar 8 saat sonra bərpa edilib. Hadisə zamanı hava yolları 360-dan çox reysi ləğv etmək məcburiyyətində qalıb.

    Şirkət hadisənin kiberhücumla bağlı olmadığını vurğulayıb. Sərnişinlərə uçuşların vəziyyətini yoxlamaları tövsiyə olunub.

    "Alaska Airlines" yaranan narahatlığa görə üzr istəyib və səyahət planları pozulan sərnişinlərə kömək etmək üçün çevik səyahət siyasəti elan edib.

