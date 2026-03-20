Аль-Кааби оценил потери Катара от ударов по СПГ-объектам в $20 млрд в год

Государственный министр по вопросам энергетики Катара, президент и глава QatarEnergy Саад бен Шерида аль-Кааби оценил ежегодные потери Катара от ракетных ударов по промышленному городу Рас-Лаффан в $20 млрд.

Как передает Report со ссылкой на QatarEnergy, аль-Кааби напомнил, что атаки произошли 18 марта и в ночь на 19 марта и затронули ключевые объекты сжиженного природного газа (СПГ). Повреждения получили линии производства СПГ (Train 4 и Train 6) общей мощностью 12,8 млн тонн в год, что составляет около 17% экспорта Катара.

При этом министр подчеркнул, что в результате ударов никто не пострадал.

"На восстановление повреждений, нанесенных объектам по производству СПГ, потребуется от трех до пяти лет. Это затронет (экспорт СПГ - ред.) в Китай, Южную Корею, Италию и Бельгию. Это означает, что мы будем вынуждены объявить форс-мажор на срок до пяти лет по некоторым долгосрочным контрактам на поставку СПГ".

Аль-Кааби также напомнил, что атакам подвергся и комплекс Pearl GTL, управляемый Shell.

"В настоящее время оценивается ущерб, нанесенный одному из двух поездов на предприятии Pearl GTL. Ожидается, что он будет выведен из эксплуатации как минимум на один год", - добавил он.

Перебои приведут также к снижению производства сопутствующей продукции, включая конденсат (около 24% экспорта), сжиженный углеводородный газ (13%), нафту (6%), серу (6%) и гелий (14%).

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.