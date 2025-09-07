Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России Другие страны

В Агдаше перевернулся автомобиль, водитель скончался Происшествия

Азербайджан и Аргентина подписали протокол о торгово-экономическом сотрудничестве Энергетика

Al Jazeera: В течение дня в Газе погибло по меньшей мере 46 человек Другие страны

Астана, Бишкек и Ташкент договорились о водно-энергетическом балансе до 2026 года В регионе

Фото Озеро Урмия полностью высохло В регионе

Началось последнее лунное затмение этого года Наука и образование

Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с Россией Другие страны