Al Jazeera: В течение дня в Газе погибло по меньшей мере 46 человек
Другие страны
- 07 сентября, 2025
- 20:09
В результате атак израильской армии на Газу с утренних часов погибли 46 человек.
Как передает Report, об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
Согласно информации, 44 человека были убиты на севере сектора Газа.
Отметим, что израильская армия продолжает наносить авиаудары по высотным зданиям, используемым ХАМАС в секторе.
