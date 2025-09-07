российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    Al Jazeera: В течение дня в Газе погибло по меньшей мере 46 человек

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 20:09
    Al Jazeera: В течение дня в Газе погибло по меньшей мере 46 человек

    В результате атак израильской армии на Газу с утренних часов погибли 46 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

    Согласно информации, 44 человека были убиты на севере сектора Газа.

    Отметим, что израильская армия продолжает наносить авиаудары по высотным зданиям, используемым ХАМАС в секторе.

    Al Jazeera израиле-палестинский конфликт авиаудары
    "Al Jazeera": Qəzzada gün ərzində azı 46 nəfər həlak olub

    Последние новости

    20:57

    Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России

    Другие страны
    20:36

    В Агдаше перевернулся автомобиль, водитель скончался

    Происшествия
    20:16

    Азербайджан и Аргентина подписали протокол о торгово-экономическом сотрудничестве

    Энергетика
    20:09

    Al Jazeera: В течение дня в Газе погибло по меньшей мере 46 человек

    Другие страны
    19:56

    Астана, Бишкек и Ташкент договорились о водно-энергетическом балансе до 2026 года

    В регионе
    19:43
    Фото

    Озеро Урмия полностью высохло

    В регионе
    19:28

    Началось последнее лунное затмение этого года

    Наука и образование
    19:13

    Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с Россией

    Другие страны
    19:04

    В тяжелом ДТП в Узбекистане погибли семеро, пострадали девять человек

    Другие страны
    Лента новостей