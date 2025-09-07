İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 19:56
    Al Jazeera: Qəzzada gün ərzində azı 46 nəfər həlak olub

    İsrail ordusunun Qəzzaya hücumları nəticəsində səhər saatlarından etibarən 46 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, onlardan 44 nəfəri Qəzza zolağının şimalında öldürülüb.

    Qeyd edək ki, İsrail ordusu Qəzzada HƏMAS tərəfindən istifadə olunan hündür mərtəbəli binalara hava zərbələri endirməyə davam edir.

    Al Jazeera: В течение дня в Газе погибло по меньшей мере 46 человек

