Al Jazeera: в Газе погибли не менее 14 человек из-за ударов Израиля

По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, при атаке на дом в городе Эз-Зувейда, расположенном в центральной части палестинского анклава, были убиты 11 человек. Еще три человека стали жертвами обстрела жилого здания в городе Хан-Юнис на юге сектора. Также есть раненые, но их число не уточняется.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции в городе Газа. Ее целью заявлен разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.