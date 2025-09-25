İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    KİV: İsrailin Qəzzaya zərbələri nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 25 sentyabr, 2025
    • 05:21
    KİV: İsrailin Qəzzaya zərbələri nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub

    İsrailin Qəzza zolağına endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qətərin "Al Jazeera" telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Fələstin anklavının mərkəzi hissəsində yerləşən Zuveyda şəhərində evə hücum nəticəsində 11 nəfər həlak olub. Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunis şəhərində yaşayış binasının atəşə tutulması nəticəsində daha 3 nəfər ölüb.

    Hücumlar zamanı daha bir neçə nəfər yaralanıb, ancaq onların sayı açıqlanmır.

    Sentyabrın 16-da İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Qəzza şəhərinə intensiv hücumun başladığını təsdiqləyib. Məqsəd Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatını məğlub etməkdir. Bundan əvvəl İsrail Ordusu dəfələrlə yerli əhaliyə şəhərə vərəqələr ataraq döyüş bölgəsini tərk etmələri barədə xəbərdarlıq edib.

    İsrail ordusu Qəzza HƏMAS
    Al Jazeera: в Газе погибли не менее 14 человек из-за ударов Израиля

    Son xəbərlər

    06:02

    Belarus millisinin baş məşqçisi: məqsədimiz yaxşı oynamaq, təcrübə qazanmaqdır

    Futbol
    05:39
    Foto

    III MDB Oyunlarında iştirak edəcək daha iki ölkənin idmançıları Bakıya gəlib - YENİLƏNİB

    Fərdi
    05:21

    KİV: İsrailin Qəzzaya zərbələri nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    04:51

    Vaşinqtonda Tramp və Epşteynin əl-ələ tutduqları heykəl götürülüb

    Digər ölkələr
    04:05

    KİV: Danimarkada hava limanı PUA-lar səbəbindən bağlanıb

    Digər ölkələr
    03:48

    Quterreş ölümcül avtonom silahlara qadağa qoymağa çağırıb

    Digər ölkələr
    03:26

    Venesuelada 6,2 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:55

    İsrail Suriyadan ölkənin bir hissəsinin demilitarizasiyasını tələb edib

    Digər ölkələr
    02:36
    Foto

    Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyası çərçivəsində xüsusi sessiyada iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti