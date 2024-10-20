Al Jazeera: Cвыше 70 палестинцев погибли при авиаударах Израиля на севере Газы

По меньшей мере 73 человека стали жертвами ударов, которые ВВС Израиля нанесли вечером по городу Бейт-Лахия, расположенному на севере сектора Газа.

По меньшей мере 73 человека стали жертвами ударов, которые ВВС Израиля нанесли вечером по городу Бейт-Лахия, расположенному на севере сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Агентство WAFA в свою очередь проинформировало, что в результате бомбардировки полностью уничтожен жилой квартал. Десятки людей получили ранения. Многие остаются под обломками разрушенных зданий.

Кроме того, с израильского беспилотника была обстреляна группа палестинцев, нашедших убежище во дворе местной больницы. Также зафиксировано прямое попадание в автомобиль скорой помощи.

Согласно информации Минздрава сектора, жертвами эскалации конфликта в анклаве с октября 2023 года стали уже в общей сложности 42,5 тыс. палестинцев, 99,6 тыс. пострадали.